VIDEO | La ruspa per distruggere le baracche: sgomberato l'insediamento del cavalcavia di Dragona

Un blitz all'alba con tanto di ruspa. Il X Municipio, i Pics e gli agenti del X Gruppo Mare hanno sgomberato l'insediamento di Dragona in viale Charles Lenormant, sotto il cavalcavia Zelia Nuttal.

Le forze dell'ordine, gli uomini del Dipartimento Ambiente e i rappresentati del parlamentino di Ostia hanno constatato come, nella baraccopoli abusiva ci fossero rifiuti di ogni tipo, materassi, frigoriferi e lavatrici.

Il braccio meccanico della ruspa ha abbattuto sette baraccopoli. A smaltire il tutto ci penserà l'Ama come ha confermato l'assessore all'ambiente del X Municipio Alessandro Ieva a RomaToday: "Abbiamo coordinato questa operazione e attinto ad una convenzione con Ama per la bonifica. Faremo ancora altri interventi per eliminare discariche e degrado".

Sul caso è intervenuto anche il consigliere del X Municipio Mariacristina Masi: "Ringraziamo il Presidente del Municipio per aver provveduto a dare seguito a quanto richiesto lo scorso dicembre e vigileremo affinché, come spesso accade, non si ricrei subito l'accampamento e il continuo bivaccare, che in questi mesi ha provocato diversi disagi ai residenti. Sono molti gli interventi da fare in questo territorio sugli accampamenti abusivi e vogliamo considerare questo come un primo passo verso una politica tesa a garantire più sicurezza e decoro nel X Municipio".