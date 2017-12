Roma-Lido, stazione Acilia Sud: parcheggi e cavalcavia pedonale non sono più priorità

Brutte notizie per i pendolari della Roma-Lido di Acilia, Dragona, Bagnoletto e Ingernetto. Non solo i lavori della stazione Acilia Sud procedono a singhiozzo, ma c'è stato anche un declassamento, nell'ambito dell'accordo del Programma di Recupero Urbano (PRU) Acilia Dragona, che riguarda i parcheggi e il sovrappasso ciclo-pedonale.

A denunciare è il Coordinamento Comitati Entroterra X Municipio che richiesto un incontro immediato con i vertici del Campidoglio e con la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo. "La Giunta Comunale, infatti, ha approva con delibera numero 253 del 20/11/17, la delibera 16 della commissione straordinaria X Municipio del 17 novembre 2016, che stabilisce il riordino delle priorità del PRU Acilia Dragona, assegnando precedenza assoluta alla manutenzione e nuova realizzazione di 4 ponticelli a Dragona e alla manutenzione straordinaria di via Prato Cornelio-via di Macchia Saponara", sottolineano dal Coordinamento.

Le opere del parcheggio e del sovrappasso di collegamento, fondamentali per la fruizione della stazione Acilia sud Dragona da parte di un intero quadrante del X Municipio, sono state di fatto così declassate.



Restano alte le preoccupazioni dei comitati, che hanno da sempre chiesto certezze sulla realizzazione delle nuove opere. Nel frattempo è stato chiesto un incontro all'Amministrazione Comunale ed alla Presidente del Municipio X, per avere chiarimenti in merito al futuro di queste opere promesse e attese dal territorio da oltre trent'anni.

