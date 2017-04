Stazione Acilia Sud: dal Comune 2,5 milioni per sovrappasso e parcheggi

La Giunta Raggi ha stanziato oltre 3 milioni di euro per il X Municipio. E' questo quanto emerso nella variazione di bilancio 2017-2019 approvata venerdì dal Campidoglio. Soldi che per 900mila euro serviranno per gestire la manutenzione del verde di Ostia, Acilia, Infernetto e dintorni e che per i restanti 2,5 milioni dovranno essere impiegati per lavori pubblici riguardanti "parcheggi su area comunale per la stazione di Acilia-Dragona con realizzazione di un sovrappasso pedonale".

E proprio la stazione di Acilia Sud, secondo la Regione Lazio, sarà pronta entro l'estate anche se il cantiere sembra ancora in forte ritardo e la vera conclusione dell'opera possa quindi slittare tra ottobre e dicembre 2017. L'annuncio dell'assessore alle Politiche del Territorio e alla Mobilità della Regione Michele Civita era arrivato dopo l'ennesima protesta dei pendolari che si erano incontrati, lo scorco gennaio, presso Parco Vittime del Femminicidio in via dei Romagnoli a Dragona, per far sentire la loro voce.

Muniti di cartelloni e fischietti gli utenti avevano protestato contro il fermo dei lavori e per il mancato avvio delle opere accessorie, ossia il sovrappasso ciclopedonale di collegamento e i parcheggi. Ora, dopo gli annunci, anche lo stanziamento dei fondi per parcheggi e sovrappasso pedonale.