Acilia Acilia / Via Cesare Maccari

Scuole fantasma ad Acilia e Dragona: plessi pronti e mai aperti

Dopo il caso di via Aquilanti in zona Massimina, nel X Municipio ci sono ben situazione riguardanti plessi fantasma in via Maccari e via Amato. Santori: "Andremo in fondo in queste vicende"