X Municipio: 370mila euro per abbassare il rischio idrogeologico, la mappa degli interventi

Sono in arrivo 370mila euro per la progettazione di interventi, da realizzare nel X Municipio, per la mitigazione del rischio idrogeologico. Ad annunciarlo è la mini sindaca Giuliana Di Pillo che sottolinea come nell'entroterra di Ostia arriveranno fondi utili per riqualificare i canali di scolo.

Nel mese di settembre, infatti, si è completato l'iter di assegnazione delle risorse per la progettazione esecutiva degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione da parte del Ministero dell'Ambiente. I fondi fanno parte di un finanziamento di circa 1,9 milioni di euro messi in campo dal Governo.

Per Roma è stata finanziata la progettazione di 7 interventi, quattro sono interventi ricadenti nel Municipio X per un importo di 370 mila euro, "a valere su interventi che cubano complessivamente 30 milioni di euro", spiega l'assessore ambiente territorio e sicurezza del X Municipio Alessandro Ieva che sottolinea: "L'attuazione della progettazione degli interventi resta in capo al Presidente della Regione che, in qualità di commissario di Governo, attiva le procedure previste dal Codice degli Appalti in materia di progettazione di opere pubbliche".

Gli interventi riguarderanno la ricalibratura della rete scolante consortile di Dragoncello, la messa in sicurezza idraulica dal canale di Casal Palocco, all'Infernetto, e la sua ricalibratura, più la sistemazione dei canali di Bagnolo e Pantano.

"È una grande notizia per il nostro territorio da sempre sottoposto al dissesto idreogeologico. Tutti gli interventi - conclude Di Pillo - sono presenti nella piattaforma Rendis e come previsto dalla normativa vigente, il finanziamento della progettazione esecutiva dà priorità alla realizzazione delle opere nelle prossime programmazioni nazionali e regionali".