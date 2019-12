Rapina farmacia armato di pistola, fermato mentre tenta la fuga a piedi

Lo hanno bloccato mentre tentava la fuga a piedi. E' accaduto poco dopo le 13:30 del giorno di Santo Stefano quando gli agenti del commissariato Lido di Roma hanno arrestato ad Acilia, per rapina, un 36enne romano con diversi precedenti di Polizia.

Transitando in via di Macchia Palocco i poliziotti hanno notato l’uomo che, con volto travisato e armato di pistola, risultata poi una replica in plastica priva di tappo, stava fuggendo da una farmacia appena rapinata di circa 90 euro.

Bloccato immediatamente dai poliziotti, è stato messo in sicurezza e accompagnato negli uffici di Polizia. Si ricerca il complice fuggito a bordo di uno scooter. Sono in corso indagini per risalire ad eventuali collegamenti con le rapine consumate recentemente nella stessa zona.