Acilia, area giochi e un campo da basket: ecco il playground di Valle Porcina

Taglio del nastro questa mattina a Valle Porcina ad Acilia dove è stato inaugurato il playground , uno spazio aperto ed attrezzato con moduli e percorsi e con un campo da basket che ha subito attirato l'attenzione delle scolaresche presenti.

Un'area a verde dove piccoli e adulti potranno trascorrere qualche ora all'aria aperta

Il playground è stato realizzato grazie al fondo “Sport e Periferie” stanziato dal Governo per il 2015-2017 e quindi trasferito al CONI (dal 18 giugno 2019 alla società Sport e Salute S.p.A.).

Quello di Valle Porcina è il 7° playground inaugurato nella Capitale e a breve ne saranno inaugurati altri così da completare la fruizione in tutti i Municipi.

Nel corso dei saluti istituzionali è stato sottolineato l’obiettivo da raggiungere, quello di potenziare l’agonismo e lo sviluppo della cultura ricreativa così da rimuovere gli squilibri economico-sociali, stimolando e sensibilizzando al decoro urbano e alla crescita culturale attraverso lo sport.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, la prerogativa del playground è quella di avere superfici calpestabili e di contatto morbide, prive di spigoli e quindi più in sicurezza per i fruitori. I piani di dislivello sono imbottiti e situati ad un’altezza massima di 60 centimetri. I moduli giochi sono colorati e atossici.