Casaletto di Giano: inaugurato nuovo parco giochi, a gestirlo residenti e Comitato di Quartiere

Un parco tutto nuovo nel Municipio X. È stata inaugurata ieri pomeriggio in via Melicuccà, a Casaletto di Giano l’area verde pubblica che consentirà ai residenti della zona di usufruire di un ambito dove poter far giocare i bambini e che consentirà ai più grandi momenti di aggregazione.

E, a proposito di bambini, ecco i moduli giochi tra i più moderni e sicuri: altalene, tunnel e un ponticello in corda. Il parco è stato consegnato ai cittadini alla presenza della Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo, dell’Assessore all’Ambiente Alessandro Ieva e di numerosi consiglieri della maggioranza del Parlamentino lidense.

“Non è stato semplice affrontare l’iter burocratico e legale che ha richiesto l’avvio di questo spazio pubblico- hanno dichiarato in una nota congiunta Di Pillo e Ieva – lungaggini che non ci hanno demoralizzato e che anzi, ci hanno spronato a proseguire nel nostro intento. Questo parco è un bene pubblico tornato ai cittadini e saranno loro stessi e il Comitato di quartiere a curarlo e gestirlo. Abbiamo predisposto una recinzione, camminamenti e panchine e tre cancelli dai quali si può accedere. Oggi è una giornata di festa per tutti”.