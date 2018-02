Acilia e Centro Giano salgono in cattedra: aprono tre nuove scuole

Tre nuove scuole nel X Municipio tra Acilia e Centro Giano. Due dell'infanzia e un nido apriranno i battenti in via della Maggiorana, via Mellano e via Maccari.



L'Aula Massimo Di Somma ha votato all'unanimità un documento che impegna Presidente e Giunta ad espletare tutte le necessarie procedure amministrative per una rapida inaugurazione. Si tratta di plessi già esistenti, con tanto di arredi e sistemi di videosorveglianza, realizzati come opere a scomputo, edificate dai costruttori come oneri accessori di urbanizzazione.

Questi plessi apriranno dove la richiesta è maggiore rispetto all'offerta attuale, ossia nell'entroterra di Ostia, dove le famiglie, al momento, sono costrette a spostarsi vari chilometri per portare i loro figli a scuola. Il caso di via della Maggiorana aveva fatto discutere anche in passato visto che quel plesso è pronto dal 2016.

Una linea di indirizzo importante che forse è mancata nelle passate consiliature, trasversale e condivisibile che va ad inserire un altro tassello negli spazi vuoti del nostro territorio. - commenta la sindaca Virginia Raggi su Facebook - Ringrazio per l'impegno la Presidente Giuliana Di Pillo, gli assessori e i consiglieri municipali. La scuola, un diritto".