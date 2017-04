Acilia, una mostra fotografica per ricordare le casette Pater

Una mostra fotografica per ricordare la storia di Acilia. E' quella organizzata dal Comitato di quartiere Acilia centro sud Monti di San Paolo per ricordare il 77esimo anniversario della realizzazione delle Casette Pater, villaggio creato in pochi mesi a cavallo del 1939 - 1940 con materiale autarchico per soddisfare le necessità di alloggi per le famiglie numerose.



Il 28 - 29 - 30 aprile 2017 dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 in Via Monte Cugno 10, presso il Casale Raggio di Sole, oltre alla mostra fotografica verranno messi in mostra oggetti vintage e d'epoca.

Sabato 29 alle ore 17,00 nuovo appuntamento con la storia di Ficana e la storia delle Casette Pater magistralmente raccontataci dagli storici del gruppo cultura Michele Mattei, Piero Labbadia, Maurizio Palucci e Lorenzo Prisco. L'evento verrà arricchito Sabato 29 aprile dal raduno di moto d'epoca e domenica 30 aprile dal raduno di auto d'epoca.