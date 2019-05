Minaccia la compagna fuori dalla caserma, lo era andato a denunciare per maltrattamenti

L'ha attesa fuori dalla caserma dove era andata a denunciarlo per maltrattamenti. E' accaduto ad Acilia dove i carabinieri hanno denunciato un 59enne del luogo, che aveva aggredito la propria convivente.

La donna, al culmine dell’ennesima lite con il compagno e delle quotidiane prevaricazioni subite nell’ambiente domestico, ha deciso di denunciare ai Carabinieri della stazione di via Saponara quanto le stava accadendo, nonostante le ulteriori minacce che il compagno le aveva rivolto per farla desistere dal querelarlo.

Fuori dalla caserma, però, è stata raggiunta dall’uomo che, preso dallo stato d’ira, ha continuato ad urlarle contro in maniera incontenibile; il 59enne non si è placato neanche davanti ai militari che, richiamati dalle grida, sono subito accorsi in aiuto della donna, venendo spintonati.

L’uomo, immediatamente bloccato, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e per resistenza a Pubblico Ufficiale.