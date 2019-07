Acilia, mamma e figlio dal pollice verde: la casa è un laboratorio con 24 piante di marijuana

Nascondevano in casa 24 piante di marijuana e tutto l'occorrente per coltivarle. Nella tarda mattinata di ieri, nella rete dei controlli dei Carabinieri sono finite due persone, madre 57enne e figlio 28enne con precedenti, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Acilia all'esito di una mirata e prolungata attività di monitoraggio, hanno fatto irruzione in un'abitazione dove vivono i due e hanno trovato un vero e proprio laboratorio di cannabis a conduzione familiare.

Dopo un'accurata perquisizione i militari hanno rinvenuto oltre 1 etto di marijuana, già essiccata e pronta per lo spaccio, oltre a tutto il necessario per l'allestimento del laboratorio e la coltivazione dello stupefacente. In un canneto di pertinenza dell'abitazione sono state rinvenute 24 piante di marijuana rigogliose e alte quasi 2 metri, pronte per essere lavorate.

La droga e la piantagione è stata interamente sequestrata, unitamente al materiale rinvenuto, mentre la coppia di pusher è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.