Acilia, linea autobus deviata dopo il crollo della palazzina

La linea 063 Atac, ad Acilia, è stata deviata per la chiusura al traffico via Giacomo della Marca, dove il 28 dicembre si è verificato il crollo di una palazzina in cui sono morte Debora Catinari e sua figlia Aurora.

I bus della 063 in arrivo da via Ruspoli proseguono per via Catrani e via Andrea da Garessio. Sono disattivate le fermate "Agnello da Pisa" e "Giacomo della Marca". La strada resta chiusa per i rilievi del caso e la rimozione delle macerie che proseguiranno anche oggi e domani.

