Roma Lido: stazione di Acilia sud, la Regione sblocca i lavori

La stazione di Acilia sud della Roma Lido vede la luce. E' quanto hanno annunciato gli esponenti del Partito Democratico a margine del consiglio straordinario tenutosi nel X Municipio nella mattinata del 18 aprile dopo che, lo scorso 25 marzo, la Regione aveva già reso noto alcune modifiche imminenti.

La 'feccia del male', che per il quarto anno consecutivo è stata nominata "peggiore tratta d'Italia", lascerà presto Atac e, salvo colpi di scena, sarà gestita, in house, dalla Pisana con la tratta che cambierà anche nome trasformandosi in linea E.

Da anni, però, i disservizi che riguardano il trenino sono all'ordine del giorno e si cercano migliorie, iniziando dai lavori riguardanti la stazione di Acilia Sud che, da troppo tempo, è un cantiere a cielo aperto.

"Entro dicembre 2017 la stazione Acilia Sud sarà conclusa", aveva promessa Paolo Ferrara, all'epoca capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio. Poi, a settembre dello stesso anno, Enrico Stefàno corresse il tiro: "Sarà pronta a fine 2018". A luglio, però, lo scalo di Dragona, così come quello di Tor di Valle, non ha visto la luce.

Quasi due anni dopo il Pd, in questa battaglia a suon proclami, ha annunciato che la Regione "assumerà direttamente l'apparato per completare la stazione con i soldi già a disposizione per circa 400mila euro per superare il contenzioso tra la ditta ed Atac". "La riapertura di questa stazione, attesa da anni, offrirà un importantissimo servizio a migliaia cittadini", dichiara Athos de Luca, capogruppo Dem ad Ostia.

Più cauta, invece, il capogruppo di Forza Italia in X Municipio Mariacristina Masi: "Sul futuro della Roma Lido si brancola nel buio, soprattutto da parte di Roma Capitale che perfino mette in dubbio l'utilità della realizzazione della Stazione Malafede - Giardino di Roma. Non ci sono piani a lungo termine e regna una grande confusione. Abbiamo lavorato e approvato all'unanimità un documento comune per dare un forte indirizzo al sindaco Raggi sull'importanza di trasformare la Roma Lido in metropolitana".