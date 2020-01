Acilia, nuova vita per il mercato: sarà completamente ristrutturato. Lavori per 790mila euro

Nuova vita per il mercato Palocco, situato nella zona di San Giorgio di Acilia. E' stato pubblicato il bando relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del plateatico e che prevedono la ristrutturazione dell’edificio sia nelle parti esterne che in quelle interne ormai fatiscenti, oltre che delle aree esterne.

L’importo economico complessivo ammonta a 790mila euro. In questo modo, il mercato da semplice tipologia ortofrutticola, si trasformerà in una sorta di centro commerciale più funzionale per i residenti del quartiere.