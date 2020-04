Acilia: lunedì al via i lavori per l'ampliamento della rete elettrica

Partono lunedì i lavori per l’ampliamento della rete elettrica su via di Acilia. Gli interventi, a cura della società Areti SpA, dovevano svolgersi il prossimo mese di luglio ma ne è stato deciso l’anticipo in considerazione della attuale limitazione degli spostamenti in auto dovuta all’emergenza Coronavirus, come da decreto della Presidenza del Consiglio

La Polizia locale di Roma Capitale pertanto comunica che a partire da lunedì 6 aprilepotrebbero verificarsi “significative ripercussioni al traffico” e che pertanto, per quanto possibile, “saranno adottate adeguate misure di monitoraggio ed eventuale assistenza”.

I lavori impegneranno gli addetti per un periodo di circa 40 giorni. Tre le fasi previste “a tratti” così da limitare i disagi, tenendo conto dell’importanza di via di Acilia quale arteria di collegamento con via Cristoforo Colombo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.