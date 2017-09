Incendio al centro Ama: danni ingenti, l'isola ecologica resta chiusa

Sono ingenti i danni al centro di raccolta per i rifiuti ingombranti e speciali in via di Macchia Saponara ad Acilia, dopo l'incendio dell'alba di oggi 17 settembre. Il rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha danneggiato i cassoni riservati ai materiali legnosi, alle potature e al cartone e parte della tettoia.

Per consentire l'esatta determinazione dei danni nonché i lavori di restauro e messa in sicurezza la struttura rimarrà temporaneamente chiusa.

Per smaltire i rifiuti ingombranti, elettronici e speciali i cittadini del X Municipio potranno utilizzare il centro di raccolta di piazza Bottero ad Ostia o, in alternativa, ricorrere al servizio di ritiro a domicilio, gratuito per i materiali fino a 2 metri cubi di volume e prenotabile al 'ChiamaRoma' 060606 oppure compilando il modulo on-line sul sito.

Tutte le informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti sono disponibili sul sito www.amaroma.it o contattando il numero verde 800 867 035.