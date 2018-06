Acilia: scongiurata l'ipotesi di un tritovagliatore bis in area di proprietà di Atac

Nessun tritovagliatore bis. Il X Municipio si "tiene" quello di Ostia Antica, ma non ne avrà nessuno ad Acilia. A smentire l'ipotesi è Ama che comunica che "non c'è e non è mai stato in programma alcun progetto di apertura di un nuovo impianto".

Eppure la notizia, rivalatasi falsa, era nell'aria tanto da indurre gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo vicepresidente dell'Assemblea Capitolina e consigliere comunale e Monica Picca capogruppo nel Municipio X a sottolineare di voler scendere in piazza per protestare contro l'eventualità.

E nella serata di mercoledì ecco la smentita ufficiale di Ama. "Una delibera del CdA del 2017 aveva dato indirizzo alla struttura competente aziendale di sondare la disponibilità di un'area in via Ortolani ad Acilia, di proprietà Atac e in dismissione, esclusivamente per la realizzazione di un’autorimessa con annessi uffici ed autofficine", si legge in una nota dell'azienda.

Ama, comunque, "già da tempo non ha dato più seguito alla delibera avendo constatato che il sito, per una serie di motivazioni, non è idoneo ad ospitare una sede adibita al ricovero dei mezzi".