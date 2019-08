Incendio a Dragona: appartamento distrutto dalle fiamme, morto un cane

Incendio a Dragona dove un cane è morto dopo essere rimasto intrappolato in un appartamento. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 15:00 di domenica 18 agosto da un'abitazione posta al secondo piano in via Luigi Sica.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e gli agenti del Commissariato di Ostia di Polizia. Evacuate le persone che si trovavano nell'immobile di due piani interessato dall'incendio i soccorritori hanno poi trovato uno dei due cani che si trovavano in un appartamento morto.

Distrutta l'abitazione da cui è partito l'incendio, la palazzina è stata dichiarata momentaneamente inagibile. Da accertare con esattezza le cause scatenanti del rogo. Secondo le prime ipotesi le fiamme potrebbero essere state causate da una lavatrice.