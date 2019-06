Incendio a Dragona: fiamme in un capannone di celle frigorifere

Incendio a Dragona. La chiamata ai soccorritori intorno alle 5:30 di lunedì 10 giugno da un capannone in via Padre Corrado De Lauro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Ostia.

In particolare l'incendio è divampato in un magazzino con all'interno delle celle frigorifere e carni surgelate. Da accertare le cause scatenanti dell'incendio. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.