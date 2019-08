Domenica di fuoco tra Acilia e Dragona, cinque ore di incendi

Dal pomeriggio fino a sera inoltrata. Cinque ore di fuoco per due incendi che sono scoppiati tra Acilia e Dragona nella giornta di domenica 25 agosto. Le fiamme sono scoppiate, per cause ancora da appurare, nell'entroterra di Ostia. Il primo in via Ottone Fattiboni, incontorno alle 17, in un'area già scenario di incendi nei giorni scorsi.

Il secondo, più impegnativo per vigili del fuoco e i gurppi Anc Litorale e Centro Zeta della protezione civile, scoppiato dalle 19 in via dei Monti di San Paolo ad Acilia.

Qui la sala regionale ha attivato i soccorsi per fronteggiare un incendio su un cosciale di un argine che era limitrofa a due capannoni che conteneva oltre le 200 balle di fieno e per tre ore i volontari di protezione civile hanno lavorato e spento l'incendio e bonificando la zona.