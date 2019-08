Prima il furto in un negozio, poi in un supermercato e la fuga a piedi

Due furti in pochi minuti. Succede ad Acilia dove un ucraino di 29 anni, dopo essersi introdotto all'interno di un esercizio commerciale di via Prato Cornelio, ha iniziato a impossessarsi di alcuni capi di abbigliamento. L'uomo, con un atteggiamento alquanto fugace, si è avviato direttamente all’uscita senza passare per la cassa e facendo perdere le proprie tracce.

Il ladro, non contento però del primo colpo messo a segno, si è introdotto in un vicinissimo supermercato ed ha iniziato a girovagare tra i vari reparti asportando e celando sotto la maglietta alcuni prodotti.

Lo strano atteggiamento non è sfuggito però all’attenzione dell’addetto alla vigilanza che, invitato l’uomo ad esibire lo scontrino fiscale, per tutta risposta è stato spintonato e fatto rotolare a terra.

In quest'occasione il tentativo di fuga però è stato reso vano grazie al pronto intervento di una pattuglia dei Carabinieri che in quel momento stava perlustrando la zona ed alla quale non è sfuggito l’accaduto. L’uomo, quindi, è stato subito bloccato ed ammanettato.

La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto, mentre l’arrestato è stato condotto in caserma e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.