Acilia: furti d'auto nel quartiere, residenti lanciano l'allarme: "Poca sicurezza"

Troppi furti d'auto ad Acilia, Axa e Malafede così i residente lanciano l'allarme chiedendo maggiore sicurezza. L'associazione Axa-Malafede Villa Fralana ha scritto una mail indirizzata ai Carabinieri a seguito dell’ennesimo furto avvenuto nel quartiere la scorsa notte in danno di automobili: "Chiediamo un intervento di maggiore controllo del territorio e di indagini approfondite per quelli che sono ormai dei veri e propri raid".

"Ricordiamo che molti di questi furti sono avvenuti all’interno di parcheggi condominiali chiusi con ovvi pericoli anche per la incolumità dei cittadini. - si legge nella lettera - Ben sappiamo quali sono le attenzioni che la Caserma dei Carabinieri di Acilia presta nonostante le difficoltà operative ma, purtroppo, non possiamo che prendere atto di quanto accade. Anche i furti totali delle auto, ormai non possono essere più vissuti come occasionali".

"Il continuo passaggio di auto delle forze dell’ordine, seppur positivo deterrente, non può più essere considerato un sistema adeguato a combattere il fenomeno. - concludono i residenti - Rinnovando la fiducia e la stima verso le forze dell’ordine e rinnovando la nostra disponibilità a collaborare, ci auguriamo che vengano messe in atto le giuste forme per far fronte a questo dilagante e pericoloso fenomeno".