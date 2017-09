Roma-Lido: riparte cantiere della stazione Acilia Sud, ma sarà pronta a fine 2018

Riparte l'iter per ultimare la nuova stazione Acilia Sud della ferrovia Roma-Lido. Dall'ultima commissione congiunta Mobilità e Lavori Pubblici di Roma Capitale è infatti emerso che ATAC è intenzionata a rispettare gli impegni economici con la ditta appaltatrice, consentendo la ripresa dei lavori intorno alla metà di ottobre.

Il problema che ha portato allo stop del cantiere è in via di risoluzione dunque, ma inevitabilmente i tempi di consegna si allungheranno ancora come ha confermato anche Enrico Stefàno: "Purtroppo nell'ultimo mese ci sono stati dei problemi finanziari che hanno fermato il cantiere. I pagamenti saranno sbloccati nel mese in corso e i lavori riprenderanno ad ottobre. La fine è prevista per marzo 2018".

In questi mesi il Coordinamento Comitati Entroterra X Municipio e il Comitato Pendolari Roma Lido hanno vigilato sull'intricata vicenda che, se non ci saranno ulteriori impedimenti, vedrà la propria risoluzione nel prossimo anno.

Inoltre, è stata richiesta un'altra commissione congiunta alla presenza del neo-assessore ai Lavori Pubblici Margherita Gatta per riprendere in mano il progetto del parcheggio di scambio previsto su viale dei Romagnoli, momentaneamente accantonato dall'amministrazione capitolina.

"Nonostante gli sforzi prodotti dalle commissioni consiliari, il valzer delle nomine e il sostanziale immobilismo dell'assessorato di competenza nei confronti del Dipartimento SIMU hanno, di fatto, bloccato le procedure per realizzare le opere infrastrutturali connesse alla stazione. Alla Giunta comunale, una volta di più, torniamo a raccomandare meno annunci e più fatti", ha commentato Flavio De Santis neo segretario del Partito Democratico X Municipio.