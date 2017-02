Acilia, un incontro per (ri)scoprire l'antica città perduta di Ficana

1 / 5

Le testimonianze che il passato ha lasciato nel nostro territorio sono davvero innumerevoli; basti solo pensare ai siti archeologici di Ostia Antica e Portus presso Fiumicino. Degli splendidi complessi archeologici, biglietto da visita della storia del litorale Romano e sui quali ci sarebbe tanto da lavorare per valorizzarli a dovere.

Eppure la storia sa essere sorprendente, sa regalare delle perle che, chissà per quale motivo, vengono dimenticate o messe da parte per secoli, lontane dai riflettori e dall’attenzione del grande pubblico, relegate a sterili dibattiti accademici, che troppo spesso dimenticano l’emozione e la condivisione con i cittadini, anime pulsanti e veri motori della storia e dell’archeologia. Sabato 11 Febbraio, presso Serra Madre (Via di Macchia Palocco 320), la sezione cultura del comitato di quartiere Acilia sud/Monti di San Paolo organizza un incontro divulgativo dal titolo: “Ficana, una memoria da salvaguardare”, in onore di un’antichissima città che dominava il nostro territorio prima di Roma.

