Dragona, protesta dei pendolari della Roma-Lido: "Vogliamo la stazione di Acilia Sud"

Mattinata di protesta dei pendolari della Roma-Lido davanti al parco Vittime del Femminicidio a Dragona. Ad organizzarlo il Coordinamento Comitati di Quartiere dell'entroterra. I cittadini sono scesi in strada brandendo cartelli che recitavano così: "Vogliamo la stazione", "Che fine hanno fatto i progetti?".

"Noi non ci stiamo, vogliamo al più presto utilizzare la Stazione Acilia Sud-Dragona, il sovrappasso ciclopedonale di collegamento ed i parcheggi. - dicono i residenti - Abbiamo atteso troppo tempo e la pazienza è finita". I lavori della stazione sono fermi dal 26 novembre a causa dell'inadempienza della Regione Lazio nei confronti della società costruttrice.

"Per il nostro territorio ed il Comune di Roma, almeno nei fatti, queste opere non rappresentano una priorità. Perché non è stata avviata alcuna progettazione benché i fondi fossero stati stanziati da circa un anno dalla Regione Lazio?", si domandano.

Con loro anche i ragazzi del gruppo Mobilitiamoci: "Oggi abbiamo ritenuto fondamentale esserci, al fianco della cittadinanza e dei comitati di quartiere. È stata un'opportunità per poter ascoltare e per far sapere a chi era lì che noi ci siamo e che siamo a disposizione della nostra comunità. La stazione di Dragona/Acilia Sud è una promessa che deve essere mantenuta".

Questa la richiesta dei manifestanti indignati, che reclamano con cartelli e fischietti la conclusione dei lavori. "Chiediamo alle istituzioni un impegno chiaro, sottolineando la forte necessità di tale opera per i popolosi quartieri di Dragona e Dragoncello e, invitiamo le stesse a constatare la massiccia partecipazione della cittadinanza al sit-in di oggi, a prova del condiviso disagio vissuto e del partecipato sentimento di protesta", concludono i ragazzi.