Dragona: troppe buche sulle strade, fermate del bus soppresse

Da tre mesi sono state soppresse le fermate del bus 04/ a Dragona. I mezzi pubblici, infatti, per le troppe buche non passano più in via Sarnico, via Tradate e via Buscate. Una serie di strade dichiarate inagibili dal controllo ispettivo dell'Atac, e quindi non più idonee al passaggio del pubblico trasporto.



"Abbiamo richiesto che nelle strade direttamente interessate dal servizio di trasporto pubblico locale venga ripristinata l'agibilità e il percorso completo dello 04/", commenta il Comitato Cittadino di Dragona. "Ad oggi - si legge in una lettera inviata alla commissione prefettizia ed all'Uot X Municipio - nulla è stato fatto e un quadrante del quartiere è privo del servizio di trasporto pubblico. Come Comitato Cittadino di Dragona chiediamo pertanto un intervento urgente al fine di rendere di nuovo agibili le strade ripristinando in tempi brevissimi il servizio di trasporto".