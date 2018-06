Asd Campus Roma vince il campionato e dedica vittoria a ragazzo morto in incidente stradale

Il pensiero costante ad Alessandro Bianchi, il ragazzo morto l'1 dicembre 2016 a soli 23 anni in un incidente stradale vicino Centro Giano. King, come lo chiamavano gli amici, era allenatore della Asd Campus Roma Pallanuoto di Acilia, compagine che ora festeggia la vittoria nel campionato di pallanuoto.

L'Asd Campus Roma ha concluso i play off del cCampionato di Promozione "Lazio" con cinque vittorie su cinque battendo nell'ultimo incontro gli amici dello Sport Team 2000 del Coach Stefano Cancia ex giocatore della nostra società. "Dopo cinque anni dalla promozione in serie C, torniamo alla ribalta con una squadra giovane composta in maggioranza da atleti Under 17 e Under 20 con il supporto di atleti 94 e 95", sottolineano della società.



Il cammino è iniziato a settembre ed è stato il frutto del lavoro di Mister Juan Ramon Garcia con il supporto dello staff tecnico e dei tanti atleti che hanno contribuito nelle 14 partite del girone di qualificazione del campionato di Promozione e nelle rimanenti 5 partite dei play off finali a fare in modo che questo obiettivo prefissato venisse raggiunto.



"La nostra società è riuscita a vincere il campionato grazie al gruppo, ai genitori dei ragazzi che ci hanno supportato per l'intero anno agonistico e al lavoro del mister Garcia che in alcune fasi del girone di qualificazione e successivamente nelle 5 partite dei play off ha dovuto fare delle scelte importanti e difficili. Un grazie di cuore a tutto il gruppo che con sacrificio e dedizione ha raggiunto questo traguardo che i ragazzi hanno dedicato con gioia a Alessandro Bianchi", conclude l'Asd Campus Roma Pallanuoto di Acilia.