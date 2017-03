Acilia, anziana cade a causa di un tombino e denuncia X Municipio e Comune

Una donna di 78 anni è caduta a terra ad Acilia inciampando su un tombino divelto, subendo per fortuna solo lividi e contusioni ma nessuna frattura. E' successo in via Simeone Volonteri quando l'anziana ha perso l'equilibrio a causa di un tombino dissestato.

L'impatto ha provocato la rovinosa caduta a terra della signora, con escoriazioni, lividi e contusioni su braccia e gambe.

A sostenere la donna il Codacons che presenterà la prima causa risarcitoria contro il X Municipio e il Comune di Roma per "danni da tombino".

Lo rende noto l'associazione dei consumatori, che ha raccolto la denuncia dell'anziana come spiega il vicepresidente Codacons, Giovanni Pignoloni: "L'incidente avrebbe potuto provocare danni maggiori, come fratture e traumi. Per questo il Codacons sta studiando la fattibilità di una prima causa risarcitoria per 'danni da tombino', da intentare contro X Municipio e Comune, anche in considerazione del fatto che da mesi i residenti di Acilia denunciano lo stato disastroso di strade e marciapiedi della zona, senza ottenere alcun intervento da parte dell'amministrazione".