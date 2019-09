Ostia: Comune, Ministero e Regione firmano accordo per nuova caserma vigili e il Giudice di Pace

Altro passo avanti per la ristrutturazione dell'ex Gil di Ostia. Ieri è stata firmata la convenzione tra Comune di Roma, Regione Lazio e e Ministero per i lavori. La struttura, a lavori ultimati diventerà la sede della Polizia Locale X Mare, del Giudice di Pace e della Smart City.



Il bando di gara per i lavori è già stato pubblicato sia sul sito del Comune che sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 13 settembre 2019 e sulla Gazzetta Europea. "Un grande risultato che testimonia il grande lavoro sinergico inter istituzionale tra le varie Amministrazioni che hanno collaborato attivamente per il bene del territorio. Il progetto esecutivo è stato redatto totalmente in house con il contributo di tecnici del Simu, di Risorse per Roma e del Municipio. Tutte le fasi tecnico - amministrative sono state coordinate da Direttore del X Municipio Nicola De Bernardini", sottolinea la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo.



Tale modello, già adottato in passato dall'Amministrazione "è la dimostrazione dell'efficientamento amministrativo che porta risultati concreti a tutta la cittadinanza e alle realtà lavorative che danno un contributo prezioso al nostro territorio", conclude la mini sindaca di Ostia.

Il progetto di riqualificazione della struttura, già presentato dalla sindaca Virginia Raggi e dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a settembre 2017, sarà realtà grazie ai fondi del Governo (qui l'articolo che spiega tutto). Pronti circa 13 milioni di euro per riqualificare il complesso. L'edificio, nato per dare una casa ai Balilla del litorale durante il ventennio fascista, cambia look.