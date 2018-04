Ostia, chiude accademia della Gdf. Il X Municipio: "Faremo nuovo polo sportivo"

Il X Municipio non si rassegna all'idea di "perdere" la Guardia di Finanza. Dopo 20 anni, infatti, l'accademia della Gdf all'Infernetto potrebbe essere trasferita a Bergamo mentre il gruppo sportivo Fiamme Gialle potrebbero spostare il centro da Castelporziano a Villa Spada sulla Salaria.

Se per l'accademia non sembrerebbe esserci speranza, ora si proverà a salvare il trasferimento del Centro Sportivo Fiamme Gialle. La GdF occupa quella sede dal maggio 2002 con il 1° Nucleo Atleti (atletica) ed il 2° Nucleo Atleti (nuoto, judo, karate, tiro a segno) che furono trasferiti nell'area a pochi metri dalla tenuta del Presidente della Repubblica e del parco naturale della pineta di Castelfusano in una sede che dispone di un complesso polivalente al coperto con piste e campi da pallavolo e basket.



Ora il gruppo sportivo, però, potrebbe andare a Villa Spada sulla Salaria. Virginia Raggi non vuole farsi trovare impreparata e lancia una proposta: "Il Centro Sportivo delle Fiamme Gialle è un presidio importante per Roma e per il X Municipio. Roma Capitale è disponibile a realizzare un progetto con la Guardia di Finanza e il Coni per fare del nuovo centro un'eccellenza internazionale".

Queste le dichiarazioni della prima cittadina lo scorso 13 marzo. E così il parlamentino di Ostia ha iniziato i primi passi istituzionali. Nel palazzo del Governatorato, ieri, la presidente Giuliana Di Pillo, ha incontrato il generale Raffaele Romano, comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza.

Si cerca una soluzione anche perché il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle è ad Ostia dal 1965. "Il centro è da tutti considerato il fiore all'occhiello del territorio. Entrambe le parti hanno manifestato unità di intenti per studiare un modo che consenta di far restare la sede nel Municipio anche come presidio di legalità. - ha detto Di Pillo - L'ipotesi di valutazione, in questo senso, è quella di creare un polo sportivo di alto livello assieme a Fin e Fijlkam. Ed è in questa ottica che proseguiranno gli incontri".