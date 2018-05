X Municipio: alberi pericolanti, in programma 500 abbattimenti tra Ostia ed Acilia

Il X Municipio corre ai ripari e predispone l'abbattimento di 500 "alberature pericolose" individuate tra Ostia ed Acilia. Gli interventi saranno eserguiti da parte delle due ditte aggiudicatrici della gara su MEPA con partenza dal 25 maggio in via Andrea da Garessio nel quartiere San Francesco.

"Abbiamo dato mandato alla Direzione Tecnica, fin dai primi giorni di insediamento, di completare il monitoraggio delle alberature stradali delle 6mila restanti su 15mila e sulla relazione analitica degli interventi effettuati sulla base del monitoraggio del 2014 di predisporre un cronoprogramma di abbattimenti delle alberature in classe D (pericolo crollo) per la pubblica incolumità e di potature, definendo inoltre, appalti specifici per i platani", spiega in una nota l'Assessore all’Ambiente , Sicurezza e Territorio Alessandro Ieva.

Le attività di abbattimento delle alberature, prive di attività vegetativa o pericolose, eseguite dagli operatori del Servizio Giardini del X Municipio dal mese di dicembre 2017 sono state effettuate su circa 20 esemplari arborei e gli interventi di potatura delle alberature, tra fine 2017 ad oggi, sono state eseguite su circa 700 essenze.

"Presto il Decimo predisporrà un bando specifico sulle potature ed eventuali abbattimenti dei platani ad Ostia e nell'entroterra. Dal 3 marzo, questo Municipio ha già piantumato un centinaio di nuovi alberi nelle aree verdi di Via Viner e Via di Macchia Palocco", ha concluso Ieva.