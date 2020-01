Ostia, 535mila euro per la Rotonda sul mare: nuovo look per la pavimentazione con lo zodiaco

La Rotonda sul mare di Ostia, chiusa da tempo, sta per rinascere. Le transenne esterne e i lavori incompiuti che fanno da cornice alla storica Fontana dello Zodiaco, realizzata da Pier Luigi Nervi abbandonata da anni, stanno per fare spazio ad un nuovo impianto idrico con una illuminazione ad hoc.

Il X Municipio ha infatti annunciato l'avvio dei lavori sulla terrazza del Piazzale Cristoforo Colombo. Il tutto per una spesa complessiva che ammonta a 535mila euro dei quali 500 per gli interventi e 35 per la progettazione. Gli interventi riguarderanno il restauro e integrazione della pavimentazione con lo Zodiaco; il ripristino delle vasche della fontana; il ripristino dell’impianto idrico della fontana e riattivazione dei giochi d’acqua; la sistemazione della pavimentazione della Rotonda in bollettato e basaltina; la sistemazione el' integrazione delle balaustre di recinzione; la sistemazione della gradinata di accesso; il ripristino dell’impianto elettrico per l’illuminazione; il rispristino del sistema di rete di smaltimento delle acque e la posa in opera di nuove griglie di raccolta. Lavori che saranno finiti a luglio.

"Ci saranno diecimila litri di acqua al minuto saranno spinti in alto superando 25 metri. - sottolinea il consigliere capitolino Paolo Ferrara - I romani la conoscono tutti come conoscono la fontana circondata dai mosaici, dove sono raffigurati i dodici segni zodiacali. Degradata da ormai un decennio l'area è rimasta preclusa al pubblico negli ultimi tre anni; tre anni in cui abbiamo lavorato. In questi giorni è partito il restauro e la consegna sarà nel mese di luglio. Un lavoro così non è mai stato fatto".